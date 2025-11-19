ВС РФ за сутки уничтожили до 255 солдат ВСУ на красноармейском направлении

Также были ликвидированы три боевые бронированные машины, два пикапа и артиллерийское орудие

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие Центральной группировки войск ликвидировали до 255 украинских военных на красноармейском направлении за минувшие сутки, сообщили в Минобороны России.

"За сутки на красноармейском направлении уничтожены до 255 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 2 пикапа и артиллерийское орудие", - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего в зоне ответственности группировки войск "Центр" потери противника составили более 470 военнослужащих, танк, 6 боевых бронированных машин и 7 автомобилей.