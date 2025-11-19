Над Рязанской и Тамбовской областями сбили 11 украинских БПЛА
Редакция сайта ТАСС
07:26
МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Силы ПВО за три часа сбили 11 украинских беспилотников над Рязанской и Тамбовской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"19 ноября с 06:00 мск до 09:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: восемь БПЛА - над территорией Рязанской области и три БПЛА - над территорией Тамбовской области", - сообщили в военном ведомстве.