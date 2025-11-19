Картаполов назвал "аховой" ситуацию на фронте для ВСУ

Российским войскам нужно "разгромить эту банду и выполнить задачи специальной военной операции", отметил глава комитета Госдумы по обороне

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. ВСУ терпят поражение на фронте, они могут только воевать с мирными жителями и отлавливать своих граждан на улицах городов. Об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Реальная ситуация на фронте аховая. Они везде терпят поражение. Заканчивается купянская эпопея, близится конец покровской кампании. И они пытаются хоть как-то своим западным кураторам показать, что они еще что-то могут. Они ничего не могут, кроме как воевать с мирными жителями и отлавливать условных добровольцев у себя на улицах обезлюдевших украинских городов", - сказал депутат.

Он также подчеркнул, что российским войскам нужно "разгромить эту банду и выполнить задачи специальной военной операции".