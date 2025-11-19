Пленный из ВСУ рассказал, что передал просьбу сдаться через мирных жителей

Пленный военный Александр Самодай рассказал, что украинское командование ни эвакуируют, ни помогает продуктами военнослужащим

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Украинский военнослужащий 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр Самодай рассказал, что вместе с сослуживцем попросил мирных жителей договориться в российскими бойцами о сдаче в плен в Красноармейске. Соответствующее видео есть в распоряжении ТАСС.

"В Покровск (русский вариант - Красноармейск) я попал, нас с распределительного пункта двоих привезли. Двое с половиной суток нас вели, потом бросили нас, толком не объяснили, куда нам дальше идти и сами смылись, побоялись идти. Ну и мы тоже побоялись туда идти, решили отсидеться в квартире. На Лазурном переулке зашли в квартиру, она пустая, не жилая, там было немного продуктов, и мы там жили. С местными познакомились, и там двое местных сказали, что к ним заходили россияне и спрашивали насчет ВСУ. Мы им сказали, что если они придут еще раз, пусть придут к нам, мы сдадимся в плен. Так мы и сдались в плен без каких-либо причин сопротивляться", - сказал пленный.

Он подчеркнул, что украинское командование ни эвакуируют, ни помогает продуктами военнослужащим. "За кого я должен был умирать? За вот этих ТЦКшников да воровское правительство, которое не думает ни об армии, ни о простых мирных людях, которые здесь на линии [боевого] столкновения?", - добавил Самодай.

Красноармейск - украинское название Покровск - город в ДНР. В агломерации проживали более 370 тыс. человек, сейчас - около 2 тыс. Является одним из центров угольной промышленности.

Это один из основных транспортных узлов Донбасса, включая узловую железнодорожную станцию Покровск. Город логистически важен для ВСУ, так как через него проходят дороги в направлении Славянска, Запорожья и Днепропетровска. После полного перехода под российский контроль ВС РФ смогут развивать наступление в сторону Дружковки, Славянска и Краматорска.