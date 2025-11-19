ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
ТАСС Медиа
ГлавнаяАрмия и ОПКВоенная операция на Украине

Пленный из ВСУ рассказал, что передал просьбу сдаться через мирных жителей

Пленный военный Александр Самодай рассказал, что украинское командование ни эвакуируют, ни помогает продуктами военнослужащим
Редакция сайта ТАСС
00:03
ТАСС
© ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Украинский военнослужащий 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр Самодай рассказал, что вместе с сослуживцем попросил мирных жителей договориться в российскими бойцами о сдаче в плен в Красноармейске. Соответствующее видео есть в распоряжении ТАСС.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В Покровск (русский вариант - Красноармейск) я попал, нас с распределительного пункта двоих привезли. Двое с половиной суток нас вели, потом бросили нас, толком не объяснили, куда нам дальше идти и сами смылись, побоялись идти. Ну и мы тоже побоялись туда идти, решили отсидеться в квартире. На Лазурном переулке зашли в квартиру, она пустая, не жилая, там было немного продуктов, и мы там жили. С местными познакомились, и там двое местных сказали, что к ним заходили россияне и спрашивали насчет ВСУ. Мы им сказали, что если они придут еще раз, пусть придут к нам, мы сдадимся в плен. Так мы и сдались в плен без каких-либо причин сопротивляться", - сказал пленный.

Он подчеркнул, что украинское командование ни эвакуируют, ни помогает продуктами военнослужащим. "За кого я должен был умирать? За вот этих ТЦКшников да воровское правительство, которое не думает ни об армии, ни о простых мирных людях, которые здесь на линии [боевого] столкновения?", - добавил Самодай.

Красноармейск - украинское название Покровск - город в ДНР. В агломерации проживали более 370 тыс. человек, сейчас - около 2 тыс. Является одним из центров угольной промышленности.

Это один из основных транспортных узлов Донбасса, включая узловую железнодорожную станцию Покровск. Город логистически важен для ВСУ, так как через него проходят дороги в направлении Славянска, Запорожья и Днепропетровска. После полного перехода под российский контроль ВС РФ смогут развивать наступление в сторону Дружковки, Славянска и Краматорска. 

УкраинаРоссияВоенная операция на Украине