В Белгородской области водитель грузовика пострадал при ударе дрона

Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму

БЕЛГОРОД, 19 ноября. /ТАСС/. Водитель грузового автомобиля обратился в больницу после удара FPV-дрона по автомобилю в поселке Красная Яруга Белгородской области.

Медики диагностировали у мужчины закрытую черепно-мозговую травму, сообщили в оперштабе региона.

"В поселке Красная Яруга FPV-дрон ударил по грузовому автомобилю. Водитель самостоятельно обратился в Краснояружскую больницу, где у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Медицинская помощь оказана, лечение продолжит амбулаторно", - сообщили в оперштабе, добавив, что у автомобиля повреждена кабина.