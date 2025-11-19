Axios: США ждут ответа Киева на свои новые планы урегулирования на Украине

По данным портала, встреча спецпосланника президента США по миротворческим миссиям Стивена Уиткоффа с Владимиром Зеленским в Турции была отложена, поскольку украинская сторона начала отходить от ранее достигнутых пониманий

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 19 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты ждут реакции Киева на свои новые предложения по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил портал Axios, ссылаясь на неназванного американского чиновника, раскрывшего ему некоторые детали упомянутой инициативы Вашингтона.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Мы теперь собираемся ждать. Мяч на стороне поля [Владимира] Зеленского", - заявил этот американский чиновник.

Он пояснил, что встреча спецпосланника президента США по миротворческим миссиям Стивена Уиткоффа с Зеленским в Турции была отложена, поскольку украинская сторона начала отходить от ранее достигнутых между Вашингтоном и Киевом пониманий, касавшихся нового плана американцев. Зеленский якобы поехал в Анкару "с другим планом, который был подготовлен европейскими партнерами и который Россия никогда не примет", пишет издание, цитируя этого чиновника.

"Второй американский чиновник заявил, что внутриполитический скандал на Украине, касающийся коррупционных расследований в отношении ряда ближайших союзников Зеленского, был еще одной причиной переноса встречи", - говорится в статье. В ней подчеркивается, что президент США "поддержал решение отменить встречу" Уиткоффа с Зеленским.

Как заявила ранее в интервью ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия не получала от США информации по официальным каналам насчет неких "соглашений" по Украине, о которых пишут СМИ.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на вопрос ТАСС заявил, что Москва и Вашингтон не прорабатывают никаких новаций в вопросе украинского урегулирования по сравнению с достигнутыми президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом договоренностями на Аляске.