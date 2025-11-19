В курском приграничье может быть повреждено более 1 тыс. км дорог

Точный объем ущерба определят специалисты, отметил министр транспорта и автомобильных дорог региона Александр Замараев

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. В приграничных районах Курской области из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) может быть повреждено более 1 тыс. км дорог и почти 2 тыс. погонных метров искусственных сооружений. Об этом ТАСС сообщил министр транспорта и автомобильных дорог Курской области Александр Замараев во время форума и выставки "Транспорт России".

"По нашим данным, в приграничье Курской области повреждено больше 1 тыс. км дорог, почти 2 тыс. погонных метров искусственных сооружений, которые требуется восстановить после разрушений", - сообщил глава курского минтранса.

Замараев добавил, что это неокончательные данные, точный объем ущерба могут определить только специалисты. К оценке приступят, когда позволит оперативная обстановка в приграничье, отметил он. "О сроках восстановления, конечно, говорить рано, но если брать пример Донецкой Народной Республики, то восстановить тысячу км дороги возможно за два года", - добавил министр.

"Транспортная неделя - 2025" - основное мероприятие года в сфере транспорта, логистики и инфраструктуры. Ее центральными площадками станут XIX международный форум и выставка "Транспорт России", которые пройдут с 18 по 20 ноября в московском выставочном комплексе "Гостиный двор". Традиционно широкий круг тем форума охватит все виды транспорта, его роль в экономике, новые идеи и стратегические решения, меняющие лицо отрасли.

ТАСС - генеральный информационный партнер XIX Международного форума и выставки "Транспорт России".