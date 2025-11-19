Politico: соглашение по Украине может быть согласовано на этой неделе

Информацию подтвердил чиновник Белого дома

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 19 ноября. /ТАСС/. Рамочное соглашение по завершению конфликта на Украине может быть согласовано всеми сторонами до конца месяца, возможно на этой неделе. Об этом сообщило американское издание Politicо со ссылкой на чиновника Белого дома.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на вопрос ТАСС заявил, что Москва и Вашингтон не прорабатывают никаких новаций в вопросе украинского урегулирования по сравнению с достигнутыми президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом договоренностями на Аляске.