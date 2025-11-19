У Купянска ВС РФ уничтожили спасавшихся бегством 10 боевиков ВСУ

Противника ликвидировали огнем артиллерии, указал командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным Лаврик

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Российские военнослужащие уничтожили группу из 10 боевиков Вооруженных сил Украины, пытавшихся спастись бегством из лесного массива в районе Купянска. Об этом сообщил командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным Лаврик.

"Сегодня операторами БПЛА была выявлена попытка группы противника спастись бегством из лесного массива, расположенного вдоль реки Оскол. Огнем артиллерии группа из 10 боевиков уничтожена. Продолжаем работать!" - сказал командир штурмового отряда.