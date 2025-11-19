ТАСС: Киев вернул из плена тело бойца ВС РФ без сердца

В российских силовых структурах уточнили, что военный был идентифицирован по дактилоскопии

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Тело попавшего в украинский плен военнослужащего ВС РФ Евгения Сбоева возвращено Киевом по обмену, однако у бойца вырезано сердце. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Наш воин вернулся домой не в рамках обмена пленными, а в ходе обмена телами погибших. Смерть наступила в результате массовой кровопотери. Однако самым страшным оказалось то, что на теле обнаружен застарелый хирургический разрез, сделанный с левой стороны в области сердца и указывающий на извлечения внутреннего органа", - рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что военнослужащий был идентифицирован по дактилоскопии.

"Киевский режим может сколько угодно вопить про Женевскую конвенцию, но вышеописанные факты говорят о том, что мы воюем с настоящим зверьем, у которого от человеческого не осталось ничего от слова совсем", - добавил представитель силовых структур.