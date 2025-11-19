Марочко: под Северском ВСУ получают "оторванные от реальности" задачи

Военный эксперт уточнил, что расчеты сил и средств в них не соответствуют фактическому количеству имеющихся материально-технических ресурсов

ЛУГАНСК, 19 ноября. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины ставит подразделениям в районе Северска боевые задачи, не соответствующие действительной обстановке и реальным возможностям войск. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"По имеющимся данным, офицеры среднего и нижнего звена подразделений ВФУ (военных формирований Украины - прим. ТАСС), выполняющих задачи в районе населенного пункта Северск, получают БР (боевые распоряжения - прим. ТАСС) с указанием определенных действий, которые оторваны от реалий и физически невыполнимы", - сказал он.

Эксперт уточнил, что расчеты сил и средств в этих боевых задачах не соответствуют фактическому количеству имеющихся материально-технических ресурсов. По словам Марочко, поставленные задачи по личному составу носят "средне потолочный" характер, несмотря на ежедневное представление командирами на местах данных о реальных потерях.