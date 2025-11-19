Пленный из ВСУ: сотрудники ТЦК получают по 800 гривен за каждого пойманного

Пленный военный Сергей Никитко добавил, что за прошедших военно-врачебную комиссию выплачивают 8 000 гривен

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Сотрудники ТЦК получают вознаграждение в размере 800 гривен (примерно 1 500 рублей) за каждого пойманного человека и 8 000 гривен (15 500 рублей) за тех, кто успешно прошел военно-врачебную комиссию (ВВК), рассказал пленный военный ВСУ Сергей Никитко. Видео беседы с ним есть в распоряжении ТАСС.

"У нас в Полтаве прилетел в ТЦК какой-то БПЛА, так у нас люди смеялись. Говорят: "Дождь из долларов пойдет". Потому что попало именно в ТЦК. 800 гривен [выплачивают] за то, что ты привел человека в ТЦК. 8 000 гривен - если он прошел ВВК и пошел дальше", - отметил пленный.

По словам Никитко, он также был принудительно мобилизован сотрудниками ТЦК, после чего прошел курс боевой подготовки и был направлен в Красноармейск.

"Где-то километров 15, может 20, заходили мы на позицию пешком в течение двух суток. Дошли туда и нам дали команду занять и удерживать позицию. Просидел я там недолго, быстро меня нашли дроны. Попросил откат, но мне отказали. Сказали: "У тебя нет отката, сиди, удерживай и укрепляй позицию", - сказал он.

Пленный отметил, что принял решение оставить позицию и выдвинуться в сторону российских войск для сдачи в плен, поскольку понимал, что не сможет долго укрываться от атак ударных беспилотников.

Никитко был взят в плен российским военнослужащим группировки войск "Центр" в лесопосадке в районе Красноармейска.