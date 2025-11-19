Пленный из ВСУ: командование не забирало раненых в Красноармейске

По словам Александра Сидельника, эвакуационных групп не было

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. У украинских военнослужащих в районе Красноармейска (украинское название - Покровск) отсутствует эвакуация раненых. Об этом заявил пленный военнослужащий 42-й бригады ВСУ Александр Сидельник.

"Не было никаких эвакуационных групп. Сами оказывали помощь раненым, если это было возможно. В основном раненые погибали", - сказал он.

Перед тем, как сдаться в плен, Сидельник, по его словам, вместе с двумя другими сослуживцами "сидел под Покровском в блиндаже". "У нас закончились еда, вода, БК (боекомплект - прим. ТАСС) <…>. Обстрелы такие, что выйти невозможно было даже в туалет", - сказал он.