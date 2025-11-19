За семь часов над регионами сбили 26 украинских БПЛА

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Российские средства ПВО перехватили и уничтожили за семь часов над регионами РФ 26 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

"19 ноября текущего года с 13:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 11 над территорией Республики Крым, 10 БПЛА над территорией Брянской области, 4 БПЛА над территорией Курской области и 1 БПЛА над территорией Белгородской области", - сказали в ведомстве.