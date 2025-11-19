Боец Сергеев со штурмовиками захватил позиции ВСУ в меньшинстве

По данным Минобороны, ВС РФ удалось захватить опорный пункт противника

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Гвардии младший лейтенант Семен Сергеев вместе с штурмовыми группами захватил опорный пункт ВСУ, несмотря на численное превосходство противника. Об этом рассказали в Минобороны России.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Передвигаясь по линии боевого соприкосновения в составе трех штурмовых групп, [Сергеев] занял скрытые позиции, обозначил огневые точки и дал команду на штурм. В ходе стрелкового боя с превосходящими силами противника штурмовые группы под руководством гвардии младшего лейтенанта Сергеева успешно захватили опорный пункт", - говорится в сообщении.

В ведомстве также рассказали о действиях другого штурмовика - гвардии рядового Сергея Салимова.

"Находясь в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, гвардии рядовой Салимов проявил разумную инициативу, разработал план продвижения, обеспечив скрытность подхода подразделения. Он определил местоположение огневых позиций противника, что позволило штурмовой группе под его командованием быстро и безопасно сблизиться с врагом", - сказали там.

Уточняется, что в результате атаки российские бойцы уничтожили троих солдат ВСУ и закрепились на новых позициях.