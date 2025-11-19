Алаудинов: Зеленского поменяют на Залужного

Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ добавил, что западные спонсоры Украины будут пытаться переформатировать войска, так как "у них все сыпется"

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Владимира Зеленского уберут и на его место назначат посла Украины в Великобритании и экс-главкома ВСУ Валерия Залужного. Такое мнение высказал ТАСС замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

"Сейчас у них кризис власти и еще кризис на фронте. И они, американцы, понимают, что сейчас надо любыми путями договариваться для того, чтобы сделать перерыв, делать пертурбацию, Зеленского убрать. Вместо него, я так понял, они сейчас будут пытаться из Англии притащить Залужного. Конечно, они будут спорить, чья будет креатура там стоять, но англичане уже будут пытаться вернуть сюда Залужного", - сказал Алаудинов, комментируя ситуацию на Украине.

Он добавил, что западные спонсоры Украины за это же время будут пытаться переформатировать войска, так как "у них все сыпется".

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Во главе схемы оказался бизнесмен и друг Зеленского Тимур Миндич. Он выехал с Украины за несколько часов до обысков и находится в Израиле. Обвинения по делу также были предъявлены бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову, который приходится другом и кумом Зеленскому. А 17 ноября появилась информация о том, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак может фигурировать на пленках, сделанных в квартире Миндича, под псевдонимом Али-Баба.

Раскрытие коррупции в ближайшем окружении Зеленского спровоцировало глубокий кризис в Верховной раде. Партии "Европейская солидарность" (ЕС) и "Голос" потребовали от Зеленского уволить Ермака, отправить в отставку правительство и сформировать новую коалицию в парламенте с участием не только пропрезидентской партии "Слуга народа". Позже к требованиям присоединилась партия экс-премьера Украины Юлии Тимошенко. Кроме того, поступает все больше сообщений о назревающем бунте внутри правящей партии "Слуга народа", где также заговорили о необходимости отправить Ермака в отставку.