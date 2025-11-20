Операторы дронов РФ сорвали ротацию ВСУ под Купянском

Российские военнослужащие продолжают уничтожать технику противника

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Операторы дронов-камикадзе Западной группировки войск под Купянском в Харьковской области сорвали ротацию ВСУ, уничтожив пикап и бронетранспортер. Об этом сообщили в Минобороны России, предоставив соответствующие кадры.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Военнослужащие подразделений беспилотных систем группировки войск "Запад" продолжают уничтожать технику ВСУ, которая предпринимает попытки прорыва к позициям окруженных в Купянске украинских подразделений. На кадрах объективного контроля - уничтожение FPV-дронами бронетранспортера и пикапа ВСУ", - отметили в ведомстве.