ТАСС: под Волчанск перебросили технический персонал аэродромов ВСУ

Украинское командование всеми силами и средствами пытается удержать позиции, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Технический персонал аэродромов Воздушных сил ВСУ переброшен под Волчанск Харьковской области для латания дыр. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Командование ВСУ всеми силами и средствами пытается удержать исходные позиции. Ввиду того, что наиболее боеспособные резервы переброшены на покровское (красноармейское) направление, под Волчанск переброшен технический персонал аэродромов, а именно, сводные бригады ВВС. Ранее они были замечены на сумском направлении", - сказали там.

Как сообщали ранее ТАСС в силовых структурах, в Харьковской области для ВСУ складывается плачевная ситуация. В Волчанске подразделения 57-й бригады отступают и сдаются в плен.

Также силовики сообщали, что украинские военные 57-й бригады пытаются спастись, переодевшись в гражданскую одежду.