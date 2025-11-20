ТАСС: в Харьковской области при ударе по ремонтному цеху ВСУ потеряли инженеров

Об ударе по цеху противника сообщили российские силовики

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. ВСУ понесли потери среди инженерного состава ремонтных подразделений при ударе по цеху ремонта техники в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"В районе города Берестин Харьковской области подтверждено поражение цеха по ремонту и обслуживанию техники и вооружения ВСУ. Есть потери среди инженерного состава ремонтных подразделений", - сказал собеседник агентства.