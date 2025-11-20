Марочко: на трассе Славянск - Красный Лиман уничтожается более 80% техники ВСУ

Это вынуждает командование противника искать альтернативные маршруты снабжения, отметил военный эксперт

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

ЛУГАНСК, 20 ноября. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил РФ с применением ударных беспилотников и артиллерии уничтожают или выводят из строя более 80% всей техники ВСУ, осуществляющей снабжение украинских подразделений по трассе Славянск - Красный Лиман (украинское название - Лиман) на краснолиманском направлении. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Рост применения российских ударных дронов и артиллерии по участку трассы Славянск - Красный Лиман привел к тому, что более 80% всех транспортных средств ВФУ (вооруженные формирования Украины - прим. ТАСС), обеспечивающих снабжение украинских боевиков по этому маршруту, повреждаются либо уничтожаются", - сказал он.

Эксперт добавил, что это вынудило украинское командование искать альтернативные маршруты снабжения. Однако, как уточнил Марочко, из-за географических и сезонных особенностей ВСУ значительно увеличивают время доставки и не могут в полной мере обеспечить потребности воюющих подразделений.