Над регионами РФ за ночь сбили 65 украинских БПЛА

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами России 65 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В течение прошедшей ночи дежурными средства ПВО перехватили и уничтожили 65 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 18 над территорией Воронежской области, 16 над территорией Рязанской области, 14 над территорией Белгородской области, 7 над территорией Тульской области, 4 над территорией Брянской области, 3 над территорией Липецкой области, 2 над территорией Тамбовской области и 1 над территорией Республики Крым", - сказали там.