Марочко: ВС РФ ведут бои в Северске

Российские военные развивают успех после прорыва украинской обороны на юго-восточной окраине города, сообщил военный эксперт

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

ЛУГАНСК, 20 ноября. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил РФ ведут ожесточенные уличные бои в Северске, развивая успех после прорыва украинской обороны на юго-восточной окраине города. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"По предварительным подсчетам, под полный контроль ВС РФ перешло около 15% населенного пункта (Северск - прим. ТАСС). На данный момент идут ожесточенные городские бои. ВФУ (вооруженные формирования Украины - прим. ТАСС) всячески стараются стабилизировать обстановку", - сказал он.

По его словам, это стало возможным в результате скоординированных действий российских войск. За несколько суток противнику был нанесен значительный ущерб, что привело к прорыву части украинской оборонительной линии в Северске. Он сообщил, что, воспользовавшись паническими настроениями в рядах ВСУ, передовые российские подразделения вошли в город и закрепились на новых рубежах на юго-восточной окраине.