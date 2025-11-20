Кимаковский: минимум 2 000 человек остаются в подвалах Димитрова
Редакция сайта ТАСС
06:20
ДОНЕЦК, 20 ноября. /ТАСС/. Минимум 2 000 мирных жителей остаются в подвалах Димитрова (украинское название - Мирноград). Об этом рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"Пока можно говорить о том, что в подвалах Димитрова прячутся минимум 2 000 человек", - рассказал советник.
Он добавил, что штурмовые группы организовывают коридоры для вывода этих людей.