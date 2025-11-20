В ДНР заявили об уничтожении в Ровнополье служившей снайпером майора ВСУ
07:07
ДОНЕЦК, 20 ноября. /ТАСС/. Российские штурмовики при зачистке территории Ровнополья уничтожили женщину-снайпера в звании майора. Как рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский, столкновение произошло в одном из блиндажей.
"В Ровнополье в одном из блиндажей уничтожили украинского боевика. Это была зачистка, туда бросили гранату. Когда наши штурмовики зашли внутрь, оказалось, что погибший боевик - женщина-снайпер. При себе у нее были документы. Ее звание - майор ВСУ", - рассказал советник.
Он добавил, что в задачи снайпера входило прикрытие пункта управления БПЛА противника. По данным Кимаковского, операторы БПЛА сбежали, когда ВС РФ подошли к огневой точке снайпера.