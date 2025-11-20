Кимаковский: ВСУ на Днепропетровщине практикуют дистанционный подрыв раненых

Боевики бросают их вместе с минами, растяжками и СВУ, уточнил советник главы ДНР

ДОНЕЦК, 20 ноября. /ТАСС/. Украинские войска на территории Днепропетровской области практикуют дистанционный подрыв раненых сослуживцев, рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

"Все чаще противник практикует подрыв своих раненых. Вооруженные формирования Украины оставляют своих трехсотых, а вместе с ними, или под ними, оставляют какие-то сюрпризы в виде мин, растяжек, какой-то самодельной взрывчатки", - сказал Кимаковский.

Иногда, как уточнил советник, взрывчатка детонирует от дистанционного подрыва.