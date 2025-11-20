Силы ПВО РФ сбили за сутки 4 крылатые ракеты Storm Shadow и 119 БПЛА

С начала проведения специальной военной операции уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 97 515 беспилотников

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Российские средства ПВО сбили за сутки 4 четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow и 119 беспилотников самолетного типа ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании и 119 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - информировали в ведомстве.

По его данным, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 97 515 беспилотных летательных аппаратов, 637 зенитных ракетных комплексов, 26 134 танка и других боевых бронированных машин, 1 618 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31 426 орудий полевой артиллерии и минометов, 47 170 единиц специальной военной автомобильной техники.