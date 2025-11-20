Источник ТАСС подтвердил передачу Россией 1 000 тел солдат ВСУ

РФ получила от Украины 30 тел, добавил собеседник агентства

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Россия в рамках стамбульских договоренностей передала Украине 1 000 тел военных ВСУ, получила от украинской стороны 30 тел российских солдат. Об этом ТАСС сообщил информированный источник.

"Сегодня в рамках стамбульских договоренностей Россия передала Украине 1 000 тел погибших солдат ВСУ. Украинская сторона передала России 30 тел погибших российских солдат", - подтвердил источник.