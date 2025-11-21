Пленный из ВСУ рассказал, что его мобилизовали на выходе из алкомаркета

Евгений Доценко проходил обучение в Николаеве

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Украинский военнослужащий Евгений Доценко, сдавшийся в плен российским бойцам в Харьковской области, был мобилизован в ВСУ на выходе из алкогольного магазина. Видео беседы с ним есть в распоряжении ТАСС.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Я решил пойти подстричься. Зашел в парикмахерскую, парикмахерша сказала, что надо подождать минут 15-20. Я вышел с парикмахерской, зашел рядом в магазин "Градус", взял слабоалкогольный [напиток], маленькую бутылку. Вышел на улицу, подъехала машина полиции, три человека. Вышли, под руки меня взяли, отвезли в старую детскую больницу. Там, под решетками, забрали телефон. Оформили прохождение медицинской комиссии", - сообщил Доценко.

Два месяца Доценко проходил обучение в Николаеве. Спустя некоторое время он оказался в селе Великий Бурлук в Харьковской области. "Утром часов в 10:00-11:00 [приехали в село], и вечером в 22:00 я уже был на позиции. <…> Проводники вообще говорили всю дорогу, что мы не пойдем на ноль (передний край обороны - прим. ТАСС), у нас вторая и третья позиции максимально", - рассказал он.

Спустя месяц российские бойцы взяли штурмом позиции, на которых находился украинский военнослужащий. В ходе боя Доценко сдался первым из своих сослуживцев. "[Думаю], сейчас закидают всех и все. Говорю [другим украинским солдатам]: "Что будем делать?". В ответ тишина. Я бросаю автомат, бросаю бронежилет, снимаю каску, кричу, что мы сдаемся. Таким вот образом я вылез на улицу [из блиндажа] самый первый", - рассказал Доценко.

Он добавил, что российские солдаты хорошо относились к украинским военным. "Не заметил, чтобы кто-то повысил голос, все [было] спокойно. Сразу покормили, мы голодные были, потому что наши командиры беспилотниками не могли нам нормально доставить ни еды, ни воды", - уточнил Доценко.

На видео Доценко также передал привет своей семье.