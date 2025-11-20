ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Трансляция

Военная операция на Украине. Онлайн

Редакция сайта ТАСС
21:00


Временный поверенный в делах США на Украине Джули Дэвис после встреч в Киеве заявила, что ситуация наконец-то складывается в пользу мира.

Российские войска продолжают разгром группировки Вооруженных сил Украины на Купянском направлении после освобождения Купянска, сообщил глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев.

Установление контроля над большей частью Волчанска Харьковской области открыло для Вооруженных Сил РФ широкие оперативные возможности для развития наступления в юго-восточном и юго-западном направлениях от населенного пункта, заявил Марочко.

Основные события 21 ноября - в онлайн-трансляции ТАСС. 

21:09

Фактов обстрелов Вооруженными силами Украины территории ДНР не зафиксировано за прошедшие сутки. Об этом сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

При этом сообщалось о двух раненых мирных жителях, подорвавшихся на взрывоопасных предметах.

21:07

Подразделение младшего лейтенанта Николая Николаева выполнило задачу по эвакуации раненых бойцов с линии боевого соприкосновения под непрерывным минометным огнем противника.

