Военная операция на Украине. Онлайн

Временный поверенный в делах США на Украине Джули Дэвис после встреч в Киеве заявила, что ситуация наконец-то складывается в пользу мира.

Российские войска продолжают разгром группировки Вооруженных сил Украины на Купянском направлении после освобождения Купянска, сообщил глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев.

Установление контроля над большей частью Волчанска Харьковской области открыло для Вооруженных Сил РФ широкие оперативные возможности для развития наступления в юго-восточном и юго-западном направлениях от населенного пункта, заявил Марочко.

