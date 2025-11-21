Над регионами России сбили шесть украинских БПЛА

Силы ПВО уничтожили дроны в период с 07:00 до 08:00 мск

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Силы ПВО сбили шесть украинских БПЛА над Астраханской и Ростовской областями, Краснодарским краем за час.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"С 07:00 до 08:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три БПЛА - над территорией Ростовской области, два БПЛА - над территорией Краснодарского края и один БПЛА - над территорией Астраханской области", - сказали в военном ведомстве.