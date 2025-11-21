Над Смоленской областью уничтожили семь украинских БПЛА
04:07
МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Силы противовоздушной обороны РФ сбили семь украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Смоленской области.
Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.
"Уважаемые смоляне, сегодня ночью и в утренние часы силами ПВО Министерства обороны России на территории Смоленской области сбиты семь БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал он.
По словам губернатора, на местах падения обломков работают оперативные службы.