Над Смоленской областью уничтожили семь украинских БПЛА

По предварительной информации, пострадавших нет

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Силы противовоздушной обороны РФ сбили семь украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Смоленской области.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

"Уважаемые смоляне, сегодня ночью и в утренние часы силами ПВО Министерства обороны России на территории Смоленской области сбиты семь БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал он.

По словам губернатора, на местах падения обломков работают оперативные службы.