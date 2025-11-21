Глава Пентагона уверен в возможности мирного урегулирования на Украине

Он отметил, что президент США Дональд Трамп не боится принимать шаги, создающие возможности для заключения мира

НЬЮ-ЙОРК, 21 ноября. /ТАСС/. Военный министр США Пит Хегсет считает, что американский лидер Дональд Трамп в конечном итоге сможет добиться мирного урегулирования конфликта на Украине.

"Он (Трамп - прим. ТАСС) не боится предпринимать шаги <...>, расширяющие окно возможностей для действий <...> и создающие возможности для мира там, где раньше таких возможностей не было. Я думаю, в конце концов мы увидим это на Украине", - сказал он в интервью телеканалу One America News.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф контактируют как с Россией, так и с Украиной по поводу предложенного Вашингтоном плана урегулирования кризиса.

Западные СМИ ранее сообщили со ссылкой на источники, что США разрабатывают новый план урегулирования конфликта на Украине и проводят консультации с Россией относительно этого. Портал Axios, в частности, отмечал, что американские предложения предусматривают отказ Киева от некоторых территорий в обмен на предоставление Соединенными Штатами гарантий безопасности Украине и Европе. По сведениям телеканала NBC News, Трамп одобрил новый план, состоящий из 28 пунктов, ранее на этой неделе. Как утверждала газета The Wall Street Journal, Вашингтон среди прочего предлагает Киеву как минимум на несколько лет отказаться от идеи вступления в НАТО.

Как заявила в среду в интервью ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия не получала от США информации по официальным каналам насчет неких соглашений по Украине, о которых пишут СМИ. Песков ранее в ответ на вопрос ТАСС заявил, что в вопросе украинского урегулирования нет никаких новаций в дополнение к договоренностям, достигнутым на Аляске президентом РФ Владимиром Путиным и Трампом.