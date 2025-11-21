Из Димитрова эвакуировали несколько групп мирных жителей

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что на выходивших в сторону России гражданских вели охоту дроны ВСУ

ДОНЕЦК, 21 ноября. /ТАСС/. Несколько групп мирных жителей эвакуированы из Димитрова, рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

"Из Димитрова удалось эвакуировать несколько групп мирных жителей", - сказал Кимаковский, добавив, что эвакуацию проводили с учетом всех существующих рисков.

По данным советника, дроны ВСУ вели охоту на гражданских, которые выходили в сторону России.

Ранее ТАСС сообщал, что в подвалах Димитрова находятся как минимум 2 тыс. мирных жителей.