Из Димитрова эвакуировали несколько групп мирных жителей
Редакция сайта ТАСС
06:17
ДОНЕЦК, 21 ноября. /ТАСС/. Несколько групп мирных жителей эвакуированы из Димитрова, рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"Из Димитрова удалось эвакуировать несколько групп мирных жителей", - сказал Кимаковский, добавив, что эвакуацию проводили с учетом всех существующих рисков.
По данным советника, дроны ВСУ вели охоту на гражданских, которые выходили в сторону России.
Ранее ТАСС сообщал, что в подвалах Димитрова находятся как минимум 2 тыс. мирных жителей.