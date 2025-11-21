Группировка "Центр" вскрывает районы размещения ВСУ в Днепропетровской области

Как сообщили в Минобороны, на передовых пунктах работают расчеты малогабаритных радиолокационных станций разведки "Соболятник", которые следят за действиями противника

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Разведчики группировки войск "Центр" ведут комплексную работу по вскрытию огневых точек, районов размещения и маршрутов передвижения подразделений ВСУ в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Разведывательные подразделения 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" ведут активную комплексную боевую работу по вскрытию огневых точек, районов размещения и маршрутов передвижения подразделений украинских боевиков на территории Днепропетровской области", - информировали в ведомстве.

Там рассказали, что на передовых пунктах работают расчеты малогабаритных радиолокационных станций разведки "Соболятник", которые ведут слежение за действиями противника. Они вскрывают огневые точки артиллерии формирований ВСУ, передают координаты неподвижных целей и маршруты передвижения техники с определением характеристик обнаруженных объектов. Во взаимодействии с ними работают операторы разведывательных беспилотников, которые мониторят обстановку с воздуха, подтверждают координаты вскрытых объектов и ведут корректировку огневых средств группировки.

В ведомстве добавили, что в комплексе со средствами разведки боевые задачи выполняют операторы FPV-дронов. Они наносят удары по расположениям противника, уничтожают огневые точки и технику ВСУ для нарушения работы цепочек снабжения и маршрутов ротации живой силы, а также расчищают небо над штурмовыми группами, уничтожая тяжелые квадрокоптеры противника. Кроме того, операторы беспилотников доставляют подразделениям, действующим на переднем крае, суточные наборы провизии, воды и медикаментов.

В Минобороны отметили, что точность боевой работы военнослужащих разведывательного батальона 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" по вскрытию объектов противника, огневых точек, районов размещения личного состава, передвижения техники, а также разведке маршрутов, позволяет своевременно снабжать актуальной развединформацией все подразделения танкового соединения и обеспечивать необходимый темп продвижения в глубину обороны противника.