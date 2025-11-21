Над Россией за ночь сбили 33 украинских БПЛА

Все беспилотники были самолетного типа

МОСКВА , 21 ноября. /ТАСС/. Силы ПВО за ночь сбили 33 украинских БПЛА над регионами России.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"В течение прошедшей ночи в период с 23:00 20 ноября до 7:00 мск 21 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: по 7 БПЛА - над территориями Смоленской и Ростовской областей, 6 БПЛА - над территорией Белгородской области, 5 БПЛА - над акваторией Черного моря, 4 БПЛА - над территорией Республики Крым и по 2 БПЛА - над территориями Воронежской области и Краснодарского края", - сообщили в военном ведомстве.