Над Россией за ночь сбили 33 украинских БПЛА
04:15
обновлено 04:22
МОСКВА , 21 ноября. /ТАСС/. Силы ПВО за ночь сбили 33 украинских БПЛА над регионами России.
Об этом сообщили в Минобороны России.
"В течение прошедшей ночи в период с 23:00 20 ноября до 7:00 мск 21 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: по 7 БПЛА - над территориями Смоленской и Ростовской областей, 6 БПЛА - над территорией Белгородской области, 5 БПЛА - над акваторией Черного моря, 4 БПЛА - над территорией Республики Крым и по 2 БПЛА - над территориями Воронежской области и Краснодарского края", - сообщили в военном ведомстве.