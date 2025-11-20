ТАСС: ВС РФ уничтожили до 3 тыс. солдат ВСУ при попытке вырваться из Купянска

Российская армия также разбила 891 единицу вооружения и техники противника, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Российские войска уничтожили до 3 тыс. украинских солдат и почти 900 единиц техники за время попыток ВСУ вырваться из Купянска. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Отчаянные меры командования противника не помогли: группировка ВСУ оказалась заблокирована в городе. Попытки прорыва и деблокирования ВСУ в городе привели к гибели до 3 тыс. боевиков, а также уничтожению 891 единицы вооружения и военной техники", - сказал собеседник.

Он уточнил, что всего для удержания Купянска ВСУ стянули в город до 20 тыс. солдат, "выдернув разрозненные подразделения со всей линии фронта".