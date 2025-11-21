Пленный из ВСУ: Киев в первую очередь забирает тела солдат нацбатальонов

БЕЛГОРОД, 21 ноября. /ТАСС/. Украинские власти в первую очередь забирают тела погибших участников национальных батальонов, в том числе "азовцев" ("Азов" признан террористическим, запрещен в РФ). Об этом ТАСС сообщил стрелок 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Дячук, сдавшийся в плен российским военнослужащим.

"Россия подает одни списки [погибших], Украина предлагает другие. В первую очередь забирают азовцев, националистов. А мы, простые, кому нужны?" - сказал пленный ВСУ.

Другой пленный солдат 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Андрей Неудахин добавил, что Киеву невыгодно признавать своих военнослужащих погибшими. Пока солдаты числятся пропавшими без вести, Украина получает за них деньги.