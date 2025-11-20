Группа младшего лейтенанта Николаева вынесла раненых с поля боя

Благодаря действиям военнослужащего удалось избежать потерь серди личного состава, отметили в Минобороны

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Подразделение младшего лейтенанта Николая Николаева выполнило задачу по эвакуации раненых бойцов с линии боевого соприкосновения под непрерывным минометным огнем противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Под командованием младшего лейтенанта Николая Николаева подразделение выполняло боевую задачу по эвакуации раненых на линии боевого соприкосновения. Действуя в условиях непрекращающихся обстрелов вражеской артиллерии, Николай эффективно распределил личный состав на группы и организовал вынос раненых с передовых позиций", - информировали в ведомстве.

Во время транспортировки раненых на точку эвакуации он получил по радиосвязи приказ о необходимости срочной эвакуации двух военнослужащих. Николаев возглавил группу, а также назначил двух стрелков для отражения возможных атак беспилотников противника. Несмотря на продолжающийся минометный обстрел, младший лейтенант выдвинулся к месту нахождения раненых. Добравшись до позиции, Николаев организовал оказание первой медицинской помощи бойцам и их транспортировку в точку, где им была оказана квалифицированная помощь.

"Благодаря грамотному командованию и высокому профессионализму младшего лейтенанта Николая Николаева боевая задача по эвакуации раненых была успешно выполнена без потерь среди личного состава", - подчеркнули в министерстве.