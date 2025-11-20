Небензя: огромные потери ВСУ подтверждаются процессом обмена тел

РФ передает тысячи погибших военнослужащих, а взамен получает 20-30 тел, указал постоянный представитель России при ООН

Редакция сайта ТАСС

ООН, 21 ноября. /ТАСС/. Огромные невосполнимые потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в том числе можно косвенно подтвердить процессом обмена тел между Москвой и Киевом. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Согласно утечкам военных документов, ВСУ потеряли более 1,7 млн военнослужащих с начала спецоперации. Причем только в этом году по состоянию на август - более 600 тысяч. Огромные невосполнимые потери среди воинского состава косвенно подтверждаются и процессом обмена тел между Россией и Украиной, когда мы передаем тысячи погибших военнослужащих, а взамен получаем 20-30 тел. Понятно, почему военнослужащие ВСУ массово бегут с поля боя", - сказал он на заседании Совета Безопасности всемирной организации.