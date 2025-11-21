Эксперт Первушин: Запад из-за успеха ВС РФ задумается о дальнейшей помощи Киеву

Захват Купянска и продвижение российских войск в целом говорят о несостоятельности стратегии западных стран, отметил преподаватель РЭУ им. Г. В. Плеханова

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Взятие Купянска и каждое продвижение российских войск наглядно подтверждают несостоятельность выбранной Западом стратегии. Такое мнение ТАСС выразил эксперт, преподаватель РЭУ им. Г. В. Плеханова Борис Первушин.

"Для западного общества это (взятие Купянска - прим. ТАСС) становится поводом задуматься о целесообразности дальнейшей поддержки Украины и задать неприятные вопросы тем, кто эту стратегию формировал", - сказал Первушин, добавив, что, несмотря на постоянные финансовые вливания и масштабную военную помощь, ВСУ не удается стабилизировать ситуацию на фронте.

Один из вероятных сценариев завершения СВО - сохранение за Украиной ограниченной государственности при жестких условиях по широкому спектру вопросов: от статуса языка и религии до численности вооруженных сил, уверен он. "С учетом того, что и Киев, и его западные покровители неоднократно нарушали прежние договорённости, вопрос контроля за исполнением новых обязательств приобретает принципиальное значение", - подчеркнул политолог.

Создание буферных зон или размещение российских военных баз на территории будущей Украины может стать одним из инструментов такого контроля. "Территории, находящиеся сегодня под контролем российских войск в Харьковской области, могут стать прототипом будущей буферной зоны, которая будет закреплена в последующих соглашениях", - сказал Первушин, добавив, что это и есть те самые военные результаты, которые впоследствии найдут свое отражение в политико-правовом оформлении.

Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину сообщил, что российские военнослужащие освободили город Купянск в Харьковской области.