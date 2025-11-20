Герасимов доложил Путину об освобождении Купянска

Соединения группировки "Запад" продолжают уничтожение противника, окруженного на левом берегу реки Оскол, отметил начальник Генерального штаба ВС РФ

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Российские военнослужащие освободили город Купянск в Харьковской области. Об этом в докладе президенту РФ Владимиру Путину сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

"Соединения группировки "Запад" освободили город Купянск и продолжают уничтожение формирований Украины, окруженных на левом берегу реки Оскол", - сказал Герасимов.

На уточняющий вопрос президента: "То есть, все? Закончили целиком?", командующий группировки войск "Запад" ответил утвердительно.