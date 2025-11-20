ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
ТАСС Медиа
ГлавнаяАрмия и ОПКВоенная операция на Украине

Герасимов доложил Путину об освобождении Купянска

Соединения группировки "Запад" продолжают уничтожение противника, окруженного на левом берегу реки Оскол, отметил начальник Генерального штаба ВС РФ
Редакция сайта ТАСС
18:25
обновлено 18:40

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Российские военнослужащие освободили город Купянск в Харьковской области. Об этом в докладе президенту РФ Владимиру Путину сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Соединения группировки "Запад" освободили город Купянск и продолжают уничтожение формирований Украины, окруженных на левом берегу реки Оскол", - сказал Герасимов.

На уточняющий вопрос президента: "То есть, все? Закончили целиком?", командующий группировки войск "Запад" ответил утвердительно.  

Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияГерасимов, Валерий ВасильевичВоенная операция на Украине