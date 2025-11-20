Статья

Освобождение Купянска и нужные результаты СВО. Путин посетил командный пункт "Запада"

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

Президент РФ Владимир Путин на одном из командных пунктов группировки "Запад" провел совещание с военными и выслушал подробные доклады о ситуации на разных направлениях, в том числе вокруг Купянска.

ТАСС собрал основные заявления президента.