Путин: бои в Константиновке в ДНР идут уже в черте города

Президент РФ, требуя доклада нового командующего группировки "Юг", попросил "сосредоточить свое внимание на ситуации" в этом населенном пункте

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Ильин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Российские вооруженные силы ведут бои уже в городской черте Константиновки Донецкой Народной Республики. Об этом рассказал президент РФ и Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин, посещая один из командных пунктов группировки "Запад".

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

Глава государства, требуя доклада нового командующего группировки "Юг", попросил "сосредоточить свое внимание на ситуации в Константиновке". "Насколько мне известно, бои идут уже внутри этого населенного пункта", - уточнил президент.

Кроме того, Путин потребовал доложить о ситуации "на краматорско-дружковском направлении, ну, в целом, в агломерации и, конечно, вокруг Северска".