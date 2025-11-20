Путин заявил, что украинские военные должны иметь возможность сдаться в плен

Доложить о том, как выполняется эта задача российский лидер приказал начальнику Генерального штаба ВС РФ Валерию Герасимову

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин отметил, что украинские военные должны иметь возможность сложить оружие и сдаться в плен. Доложить о том, как выполняется эта задача глава государства приказал начальнику Генерального штаба ВС РФ Валерию Герасимову.

"Валерий Алексеевич, просил бы также доложить, удается ли создать условия, как я и просил для того, чтобы военнослужащие Вооруженных сил Украины имели возможность сложить оружие и сдаться в плен, имея в виду то положение, в котором они находятся", - поинтересовался президент.