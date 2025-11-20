Путин: в районе Купянска блокированы 15 батальонов ВСУ

Президент РФ попросил доложить, как планируется выстраивать дальнейшую работу на этом направлении

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. 15 батальонов ВСУ заблокированы российскими военными в районе Купянска. Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал во время совещания на одном из командных пунктов группировки "Запад".

"Просил бы взять слово командующего группировкой "Запад" и доложить ситуацию в Купянске, а также на левом берегу реки Оскол. Имею в виду Купянск узловой и прилегающую территорию, где, настолько мне известно, вам также удалось заблокировать значительную группировку противника", - сказал Путин. "Совсем недавно было 18, а сейчас примерно 15 батальонов", - уточнил президент, попросив доложить, как планируется выстраивать дальнейшую работу на этом направлении.