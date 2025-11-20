Путин назвал политическое руководство Украины преступной группировкой

С марта 2024 года эта группа лиц узурпировала власть, указал президент

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Политическое руководство Украины с начала весны 2024 года - это преступная группировка, которая узурпировала власть. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе посещения одного из командных пунктов группировки "Запад".

"Собственно говоря, что такое политическое руководство Украины, мы уже понимаем. Это уже никакое не политическое руководство. С марта прошлого года эта группа лиц - это преступная группировка, организованное преступное сообщество, которое с марта прошлого года узурпировало власть и под предлогом необходимости продолжения войны с Россией удерживает эту власть на Украине с целью личного обогащения", - убежден российский лидер.