Путин: цели СВО должны быть безусловно достигнуты

Президент подчеркнул, что у России свои задачи

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Безусловное достижение целей СВО остается главной целью для России, заявил президент РФ Владимир Путин во время посещения одного из командных пунктов группировки войск "Запад".

"У нас с вами свои задачи, свои цели. Главная из них - безусловное достижение целей специальной военной операции", - сказал он.

Объявляя о начале СВО 24 февраля 2022 года, Путин назвал целью операции защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима, а основными задачами - демилитаризацию и денацификацию Украины. Путин также отметил, что для России неприемлемо военное освоение территорий Украины Североатлантическим альянсом.