От средневековой крепости до промышленного центра. Чем известен Купянск

Купянск © Jose HERNANDEZ/ Shutterstock/ Fotodom

ТАСС-ДОСЬЕ. 20 ноября 2025 года начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Купянска.

ТАСС подготовил материал об этом городе.

Географическое положение, территория, население

Город Купянск - районный центр в Харьковской области. Расположен в 105 км к юго-востоку от Харькова на обоих берегах реки Оскол (приток Северского Донца) у места впадения в нее реки Купянки. На западе граничит со Сватовским районом Луганской Народной Республики (ЛНР, РФ).

Купянск - крупный железнодорожный и автомобильный узел. На запад от него отходит железнодорожная линия в направлении Чугуева и Харькова, на восток - железная дорога в сторону Лисичанска и Луганска (ЛНР), на юг - в сторону Святогорска и далее к Славянско-Краматорской агломерации и Донецку (Донецкая Народная Республика, ДНР, РФ), на север - в направлении Валуек (Белгородская область РФ). Также через Купянск проходят автомобильная трасса Чугуев - Меловое (Н-26 в украинской нумерации), автодороги в сторону Изюма (Харьковская область), Старобельска (ЛНР) и др.

Территория города - 33,34 кв. км, население - 26,6 тыс. человек (по данным Госстата Украины на 1 января 2022 года). Вместе с прилегающими поселками Купянск-Узловой и Ковшаровка и селами образует территориальную общину, население которой на начало 2022 г. составляло 55,5 тыс. человек.

История, основание

Город Купянск был основан в 1675 году по решению белгородского воеводы Григория Ромодановского. В нем поселили жителей с Правобережной Украины, бежавших от притеснения поляками. На меловой горе на берегу Оскола была построена деревянная Купянская крепость, вошедшая в Изюмскую оборонительную линию Русского царства. Она служила для защиты от набегов Ногайской орды. В начале XVIII века крепость потеряла оборонительное значение и начала развиваться как ремесленно-торговое поселение, первоначально носившее название Купенка. К 1730-м годам его население превысило 1 тыс. человек.

6 октября (25 сентября по старому стилю) 1775 года именным указом императрицы Екатерины II поселение получило статус города и название Купенск (уже через несколько лет утвердилось современное название - Купянск), он стал уездным городом в составе Воронежского наместничества. В 1796 г. был передан в подчинение Слободско-Украинской губернии.

Герб

В 1781 году Купянск получил герб: в верхней его части был изображен герб Воронежа (двуглавый орел и кувшин, изливающий серебряную воду), в нижней - сидящий сурок ("каковыми зверьками окрестности сего города изобилуют"). В 2000 году украинскими властями был утвержден современный герб города: символы Воронежа в нем были заменены на символы Харькова (рог изобилия и кадуцей - жезл со змеями).

В XIX и XX веках

В 1819 году в городе было открыто духовное училище. В 1835 году Купянск вошел в состав Харьковской губернии.

В 1852 году в центре города был возведен каменный храм Николая Чудотворца (архитектор - Федор Данилов).

Быстро развиваться Купянск начал в конце XIX века, когда в 1895 году вблизи него были проложены железные дороги Балашов - Харьков и Лисичанск - Харьков. Тогда же был основан самый населенный пригород - Купянск-Узловой.

По данным переписи 1897 года, в Купянске жили 6 893 человека.

Во время Гражданской войны (1918-1922 годов) власть в Купянске принадлежала сначала большевикам (Донецко-Криворожская республика), затем немецким оккупантам. В апреле - декабре 1918 года Купянск входил в гетманскую Украину, затем был взят Красной армией. В июне 1919 года город перешел под контроль войск белого Юга России, в декабре 1919 года в Купянске была восстановлена советская власть.

В 1923-1925 годах Купянск был районным центром в Харьковской губернии Украинской ССР (УССР), с 1925 года - Харьковской области УССР.

В межвоенный период в городе были построены сахарный, маслодельный и пивоваренные заводы. В 1939 году здесь начал работу механический (ныне машиностроительный) завод, который выпускал оборудование для сахарной промышленности.

Через несколько месяцев после начала Великой Отечественной войны, в октябре 1941 года, в Купянск была эвакуирована администрация Харьковской области, также в нем работали учреждения правительства УССР. 24 июня 1942 года Купянск был оккупирован гитлеровцами. 2-3 февраля 1943 года его освободили войска Юго-Западного фронта.

После войны город был восстановлен, к 1970-м годам его население достигло 30 тыс. человек. В городе были основаны литейный завод, мясокомбинат, ряд других предприятий. В 1974-1979 годах вблизи Купянска был построен аммиакопровод Тольятти - Одесса.

В составе Украины, СВО

После провозглашения независимости Украины в 1991 году Купянск стал административным центром Купянского района Харьковской области. Численность населения города достигла пика в 1992 году - 35,4 тыс. человек, после чего стабильно сокращалась. Из-за экономических проблем в 2000-е годы в нем прекратили работу литейный завод и ряд других предприятий.

До начала СВО основными промышленными предприятиями Купянска и Купянска-Узлового были силикатный, молочноконсервный, машиностроительный заводы, мясокомбинат.

В городе работали медицинский и автотранспортный колледжи, высшее профессиональное училище и два профессиональных лицея, 5 общеобразовательных школ и 3 гимназии.

В июне 2022 года стало известно, что украинские власти до начала специальной военной операции ВС РФ на Украине планировали предоставить землю близ Купянска для размещения базы НАТО.

27 февраля 2022 г. Купянск был занят Вооруженными силами РФ, в нем размещалась военно-гражданская администрация (ВГА) Харьковской области.

10 сентября 2022 года Минобороны РФ сообщило о перегруппировке войск, находившихся в Харьковской области, для наращивания усилий в Донбассе. Военно-гражданская администрация региона объявила эвакуацию. После этого Купянск был занят ВСУ, националистические батальоны устроили в городе расправу над мирными жителями. В феврале 2025 года глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев сообщил ТАСС, что после захвата Купянска украинские власти вывезли из города население, чтобы не оставлять там лояльных РФ граждан. Фактически, в Купянске не осталось населения.

В июне 2023 года украинские диверсанты подорвали вблизи Купянска аммиакопровод Тольятти - Одесса.

Активные бои за освобождение Купянска российские войска начали в конце 2024 года.

23 сентября 2025 года Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль двух третей зданий в городе - 5 667 из 8 667.