Командир "Пятнашки": освобождение ВС РФ Купянска открывает "дорогу" на Харьков

Ахра Авидзба также отметил, что это позволяет рушить фланги ВСУ

Редакция сайта ТАСС

© Милена Бозрикова/ ТАСС

СОЧИ, 21 ноября. /ТАСС/. Освобождение Вооруженными силами РФ Купянска в Харьковской области открывает "прямую дорогу" на сам Харьков. Об этом сообщил ТАСС командир интернациональной бригады "Пятнашка" Ахра Авидзба.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Это прямая дорога на Харьков, это узловые дороги, снабжение. Сейчас мы прямым маршем на Харьков не пойдем, но это позволяет нам рушить фланги [ВСУ]", - сказал Авидзба.

Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину сообщил, что российские военнослужащие освободили город Купянск в Харьковской области.