Мотострелки группировки "Юг" уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ

Местоположение целей выявила воздушная разведка, отметило Минобороны

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) мотострелковой бригады Южной группировки войск уничтожил пункт управления беспилотной авиацией ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Разведчики с применением беспилотников обнаружили и передали координаты местонахождения пункта управления беспилотными летательными аппаратами противника расчетам реактивной системы залпового огня 72-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск. Плотным огнем расчета РСЗО пункт управления вражеских беспилотников с живой силой противника был уничтожен в кратчайшие сроки", - информировали в ведомстве.

Там рассказали, что посты воздушного наблюдения перед выходом РСЗО на позицию внимательно сканируют воздушное пространство, чтобы своевременно обнаружить в небе чужие дроны, и предпринимают все меры для обеспечения прикрытия артиллеристов до полного завершения боевой работы расчета.